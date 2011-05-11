Чуть не сорвал проект, чем подвел целую группу людей. Взялся делать несложный, но очень ответственный сайт (презентация для совета директоров крупнейшей транснациональной корпорации). Работал медленно, но уверял, что успеем в срок. Каждый день находил причины почему не работал, хотя мы договаривались, что он не будет отвлекаться на другие дела. За день до сдачи перестал реагировать и отвечать на звонки. При передаче проекта на доделку другому исполнителю, выснилась абсолютная непрофессиональность верстки - сайт как оказалось не работает ни под одним браузером, кроме IE8. Пришлось переделывать. К сожалению, рекомендовать не могу. Хотя в общении человек приятный, но ответственности и профессионализма не обнаружено.