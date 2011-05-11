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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
10 баллов
12 лет назад
Антон знает свое дело. Понимает все сразу и быстро выполняет. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Грамотный и ответственный заказчик. С такими людьми приятно работать... а когда приятно работать, то и результат соответствующий! Однозначно высший балл оценки сотрудничества! Желаю успехов и процветания!!! PS буду рад оказаться вновь полезным )
$50
10 баллов
12 лет назад
Очень понравилось работать с Антоном. Несколько грамотных вопросов, полчаса работы - и я получил именно то, что нужно. Все четко, быстро, вежливо, и по делу. Ценю профессиональный подход.
$100
10 баллов
13 лет назад
Сделал уже несколько проектов. Все отлично. Замечательно справляется в условиях нерегулярных поступлений информации и неполного тех.задания. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Петр - ЭТАЛОН Заказчика! Думаю этим многое сказано! Удачи в Бизнесе и побольше клиентов! С Уважением, Антон К.
$150
0 баллов
13 лет назад
Чуть не сорвал проект, чем подвел целую группу людей. Взялся делать несложный, но очень ответственный сайт (презентация для совета директоров крупнейшей транснациональной корпорации). Работал медленно, но уверял, что успеем в срок. Каждый день находил причины почему не работал, хотя мы договаривались, что он не будет отвлекаться на другие дела. За день до сдачи перестал реагировать и отвечать на звонки. При передаче проекта на доделку другому исполнителю, выснилась абсолютная непрофессиональность верстки - сайт как оказалось не работает ни под одним браузером, кроме IE8. Пришлось переделывать. К сожалению, рекомендовать не могу. Хотя в общении человек приятный, но ответственности и профессионализма не обнаружено.
HTML-верстка
4 отзыва(-1)
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
3 отзыва(-1)
от $150
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $2000
от 21 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $700
от 7 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $300
от 40 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга