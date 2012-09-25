Разработка JS-скрипта

Приветствую коллеги!

Нужна срочная помощь в разработке скрипта, функции JS + jQuery (ну или как Вам удобнее). Главное чтобы при вызове этой функции на странице в определенном блоке с классом брались все теги "р" и обрабатывались определенным образом (скорее всего запись в массив), затем методом html возвращались на страницу в определенном виде.

Сама цель данной функции прописывание якорей ко всем абзацам (в виде 01(анкор-якорь); 02(анкор-якорь); 03(анкор-якорь); и т.д.) на странице в определенном блоке.

Подробности заинтересованным кандидатам...

Срок: сегодня;

Указывайте цену и контакт в скайпе, через пару часиков свяжусь для разъяснения деталей.

С Уважением,

Антон К.