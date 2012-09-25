Разработка JS-скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок203 просмотра

Приветствую коллеги!

Нужна срочная помощь в разработке скрипта, функции JS + jQuery (ну или как Вам удобнее). Главное чтобы при вызове этой функции на странице в определенном блоке с классом брались все теги "р" и обрабатывались определенным образом (скорее всего запись в массив), затем методом html возвращались на страницу в определенном виде.

Сама цель данной функции прописывание якорей ко всем абзацам (в виде 01(анкор-якорь); 02(анкор-якорь); 03(анкор-якорь); и т.д.) на странице в определенном блоке.

Подробности заинтересованным кандидатам...

Срок: сегодня;

Указывайте цену и контакт в скайпе, через пару часиков свяжусь для разъяснения деталей.

С Уважением,

Антон К.

HTMLJavaScriptjQuery
13 лет назад
Goliaf
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Acreator
Антон 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Умение разрабатывать скрипты на JavaScript требует определенных знаний и навыков, - приятно работать с человеком который не на словах знает языки программирования, тем более, что JS не самый простой! Антон с заданием справился на отлично с "+". ТЗ хоть и устное было, но схватывает на лету, отсюда и результат 100%-ый. Быстро, качественно, и самое главное - грамотно! Спасибо за работу Антон! Рекомендую, Антона как JavaScript разработчика.
Сотрудничеством доволен - отличный заказчик, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Acreator
Антон 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад