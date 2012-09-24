Установка форума на ДЛЕ

Добрый день, нужна простая установка форума к ДЛЕ КМС, не обьязательно их связывать в одну БД.

Просто главное в таком же шаблоне что бы не выбивалась из сайта.

Сразу писать асю для контактов и стоимость такой легкой задачки;)