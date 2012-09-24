Настройка корзины на рукописной CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка94 просмотра

Нужно устранить ошибки в корзине сайта.

13 лет назад
Oksana88
Оксана 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

nikolas6749
Николай 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

nikolas6749
Николай 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Wmr на wmr

    $10

    php script для автоперевода с одного webmoney WMR на другой webmoney WMR на сервере. Перевод без подтверждения

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оплата-доставка в магазине на Joomla

    Дано: магазин, работающий на Tienda (Joomla), Версия: 0.8.0. Надо: доделать оформление заказа (все шаги после корзины). Сейчас есть только подключенный модуль робокассы. ----------- Формы и методы оплаты: - наличные курьеру ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный fulltime для yii-программиста

    $5000

    Ищется опытный удаленный Yii-разработчик для участия в небольшой команде на e-commerce проекте. Он создавался с нуля полгода. Требуется дорабатывать бэкенд и фронтенд для средних размеров Интернет-магазина (10К посетителей в день) - написание различных парсеров, утилит, ...

    GitjQueryYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать скрипт рассылки писем

    $50

    Создать е-mail подписку на сайте (каталоге) с новых публикаций сайта и поступающих новых статьях и объявлениях (заголовок и первый абзац или можно целиком). Важно чтобы данное письмо приходило с каталога раз за 3 дня ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка связки Joomla+Zoo

    $150

    Необходимо сделать пару доработок на сайте joomla, основная работа сайта построена на компоненте Zoo. Дано: сайт-каталог рекламных организаций, компании разбиты на категории и подкатегории (сайт размещен на тестовом домене http://au.anastasya-studio.ru/). Тэги являются товарами и услугами, ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скоринговая система

    $5000

    Скоринговая система ( определение кредитоспособности клиента банка по ряду критериев ) ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 1. Основная задача системы– прохождение процесса верификации кредитной заявки, попадающей в систему из фронт-офисной системы (ФОС). ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать простенькую JQuery-функцию (пример есть)

    $5

    Есть пример того, что должно происходить: http://stepasyuk.org.ua/polet-tovara-v-korzinu-metod-animate-na-jquery В моем случае на странице будет несколько картинок и несколько кнопок. Нужно быстренько написать функцию, которая бы отправляла (имеется в виду ...

    jQuery
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla

    На сайте нужно сделать регистрацию пользователя и авторизацию. Требования к кандидату: - оперативность - пунктуальность - ответственность - знание Photoshop - отличное знание Joomla

    Joomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад