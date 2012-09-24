Доработка связки Joomla+Zoo

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок115 просмотров

Необходимо сделать пару доработок на сайте joomla, основная работа сайта построена на компоненте Zoo. Дано: сайт-каталог рекламных организаций, компании разбиты на категории и подкатегории (сайт размещен на тестовом домене http://au.anastasya-studio.ru/). Тэги являются товарами и услугами, относящимися к той или иной категории. Опубликовать данные своей компании может любой зарегистрировавшийся пользователь бесплатно, указав необходимые данные в форме добавления организации. Для бесплатного размещения можно выбрать 1 основную категорию и 5 дополнительных а также 20 товрных позиций, для платного - неограничено. И самая интересная фишка-это подбор исполнителя. Потенциальный заказчик вводит в предложеную форму со связанными полями данные, после отправки формы данные рассылаются только лицам, опубликовавшим данные организаций на платной основе и только тем, к кому относится категория, которую заказчик указал в форме. Решить: нужно сделать форму подбора исполнителя. Например, можно платникам выдавать права "Автор", пусть форма рассылается на e-mail только авторам, ну и задать параметры связанности заполненной катгории в форме и категорий платного размещения. Также необходимо сделать фильтрацию компаний по городу. Бюджет обсуждаем, жду предложений.

Joomla
13 лет назад
Iolanta_n
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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