Исправить ошибки на сайте на Modx

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Закрыт2 заявки123 просмотра

Сайт svet-magazin.ru

Сделан на modx

После падения хостинга, вылезли ошибки!

Со слов клиента:

файлы для маркета (YML) не проходят, на почту не падает дублеж заказа

Необходимо исправить, все необходимые доступы предоставлю!

MODX
13 лет назад
maxxxos
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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