Необходимо написать компонент для Joomla 1.5, строящий путь по сайту (аналогия breadcrumps)

Алгоритм работы компонента такой:

1. Каждому материалу добавляется одно свойство "Родитель"

2. В это свойство заносится родительский материал.

3. При показе любого материала выбирается цепочка ИД от ИД этого материала до ИД корневого материала.

4. По этой цепочке строится путь:

Главная-материал1-дочерний материал- показываемый материал

То есть, пользователю показывается название материала в виде ссылки.

Компонент должен быть полноценный - инсталироваться на сервер без шаманства. Для выбора родителя надо использовать выпадающий список с названиями материалов.

Если получится, то список сделать иерархическим, как при выборе меню.