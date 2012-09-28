Компонент для Joomla 1.5

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Завершен1 заявка195 просмотров

Необходимо написать компонент для Joomla 1.5, строящий путь по сайту (аналогия breadcrumps)

Алгоритм работы компонента такой:

1. Каждому материалу добавляется одно свойство "Родитель"

2. В это свойство заносится родительский материал.

3. При показе любого материала выбирается цепочка ИД от ИД этого материала до ИД корневого материала.

4. По этой цепочке строится путь:

Главная-материал1-дочерний материал- показываемый материал

То есть, пользователю показывается название материала в виде ссылки.

Компонент должен быть полноценный - инсталироваться на сервер без шаманства. Для выбора родителя надо использовать выпадающий список с названиями материалов.

Если получится, то список сделать иерархическим, как при выборе меню.

Joomla
13 лет назад
serg73
Сергей 
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Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Shar1ngan
Анатолий 
34 года
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Был
6 лет назад
13 лет назад
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Заявки фрилансеров

Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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