Не работает JS скрипт в IE 6 и 7

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Завершен4 заявки150 просмотров

Необходимо поправить работу JS скрипта в перечисленных браузерах (IE 6 и 7)

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Сайт по запросу в ЛС.

JavaJavaScript
13 лет назад
Lighter
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Оперативно выполнена работа. Спасибо что помогли решить проблему! Буду обращаться по программингу еще.
Работа оплачена своевременно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад