Требуется сделать расширенный поиск + свойства товаров. + установить готовые битрикс решения, типо летающая корзина, товар дня и тп. Проект срочный, работу нужно будет выполнять ночью.
Не работает JS скрипт в IE 6 и 7
Необходимо поправить работу JS скрипта в перечисленных браузерах (IE 6 и 7)
Стучаться квалифицированным JAVA программистам.
Сайт по запросу в ЛС.
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