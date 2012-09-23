Здравствуйте, требуется студия-портфолио-магазин: 1. Портфолио работ, видеоролики, баннеры (гиф-флэш выбор по категориям ( размер-формат)), сайты, лэндинг пэйдж, html письма, использовать скорее всего лайтбокс! 2. Раздел заказов: так же все ...
Требуется поставить сверстанный сайт на Битрикс
Здравствуйте
Макет полностью отверстан, нужно поставить на битрикс и сделать полностью работоспособным. Жду аськи
Бюджет 1500 р.
Заявки фрилансеров
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