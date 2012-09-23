Требуется поставить сверстанный сайт на Битрикс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок92 просмотра

Здравствуйте

Макет полностью отверстан, нужно поставить на битрикс и сделать полностью работоспособным. Жду аськи

Бюджет 1500 р.

13 лет назад
innafedu
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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