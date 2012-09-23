Скрипт мониторинга позиции в ПС Яндекс, Гугл, Майл

Нужно написать скрипт мониторинга позиций. по поисковым системам яндекс, гугл, рамблер, маил. что бы скрипт отдельно ещё показывал позиции ключевого запроса по разным регионам, которые можно указать и добавить. Что бы был гостевой доступ для клиента. и Отчёты в виде графика и таблицы. Мониторинг должен быть через xml-запрос. Отчёты замые простые, ввиде таблицы за месяц. по датам