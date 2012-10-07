Есть сайт, адо подкоректировать, мета теги прописаны, но на всех страницах отображаются только один и тот же мета кеувордс и мета дескрипшен, надо это исправить, и так же надо исправить отображения дополнительного пункта меню, меню ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется программист, для доработки скрипта для сайта турагенства. Скрипт простой, подбора и заказа тура, надо просто привязать к нему оплату картами. Как оказалось это не так просто, ищу умельцев которые смогутВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
в кратце опишу суть. Хочу реализовать проект Интернет магазина много функционального связанного с туризмом. Главная характеристики это. Очень хорошее юзабили сайта и минимальнное количество отказов. Новые технологии в для разработки какие лучше не знаю Jqery ...Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно написать скрипт мониторинга позиций. по поисковым системам яндекс, гугл, рамблер, маил. что бы скрипт отдельно ещё показывал позиции ключевого запроса по разным регионам, которые можно указать и добавить. Что бы был гостевой доступ для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад