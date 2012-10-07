Sega063

Сергей Sega063

 
39 летРоссия/Тюмень
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Исправить отображение мета-тегов в Yii

    Есть сайт, адо подкоректировать, мета теги прописаны, но на всех страницах отображаются только один и тот же мета кеувордс и мета дескрипшен, надо это исправить, и так же надо исправить отображения дополнительного пункта меню, меню ...

    Yii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка скрипта для турагенства

    Требуется программист, для доработки скрипта для сайта турагенства. Скрипт простой, подбора и заказа тура, надо просто привязать к нему оплату картами. Как оказалось это не так просто, ищу умельцев которые смогут

    Доработка скрипта
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Реализация интернет-магазина

    в кратце опишу суть. Хочу реализовать проект Интернет магазина много функционального связанного с туризмом. Главная характеристики это. Очень хорошее юзабили сайта и минимальнное количество отказов. Новые технологии в для разработки какие лучше не знаю Jqery ...

    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт мониторинга позиции в ПС Яндекс, Гугл, Майл

    Нужно написать скрипт мониторинга позиций. по поисковым системам яндекс, гугл, рамблер, маил. что бы скрипт отдельно ещё показывал позиции ключевого запроса по разным регионам, которые можно указать и добавить. Что бы был гостевой доступ для ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад