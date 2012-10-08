Реализация интернет-магазина

в кратце опишу суть. Хочу реализовать проект Интернет магазина много функционального связанного с туризмом. Главная характеристики это. Очень хорошее юзабили сайта и минимальнное количество отказов. Новые технологии в для разработки какие лучше не знаю Jqery или что то ещё, что бы дизайн был отзывчивым и продающим. Это главная характеристика. Ищу отличных специалистов которые работаю с такими проектами и есть опыт! Подробнее в личку. Суть Интернет магазин, с оплатой только не определился её, либо робокасса либо ещё что то, обратная свзяь ну и т.д. Инициатива и подсказки привествуются и даже наверно без них никак. Жду предложений!)