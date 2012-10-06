Поддержка и мелкая доработка шаблона магазина

Нам очень срочно нужен человек, который имел дело с UMIcms, PHP, шаблонами TPL

У нашего небольшого интернет–магазина постоянно возникает куча мелких задачек:

Например, что есть сейчас

1. Вставить код гугл–аналитикс в крозину сайта (чтобы сведения о сумме и составе заказа передавались в аналитику)

2. Добавить гугл–код на все страницы сайта

3. Вставить zyngaya–звонки на страницу товара

4. Прикрутить комментарии к карточке товара

5. Слегка передвинуть пункты меню в шаблоне карточки товара

Итак — нам нужен человек, который сможет условно оперативно (в течении суток, например) делать вот такие мелкие возникающие задачки.

Отдельный плюс если бы этот человек смог научить нас делать какую-то мелочь самостоятельно.

Жду от вас цену на такое абонентское обслуживание мелких задач. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.