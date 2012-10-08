Нужен интернет-магазин на Битриксе

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт12 заявок195 просмотров

Нужен специалист для создания интернет-магазина на битриксе. Только битрикс. Срок максимум 15 дней. Есть ТЗ. Всем заинтересовавшимся скину материалы на почту. Макеты готовы, необходимо их сверстать, а потом уже программирование. Также нужна будет интеграция 1С. При добавлении в скайп, сразу кидайте ссылку на ваш аккаунт. Скайп – sil4enco

13 лет назад
Maxios87
Максим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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