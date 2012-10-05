Добрый день! Требуется внести ряд модификаций в существующий интернет-магазин, работащий на Shop CMS. Требование к исполнителю: успешный практический опыт работы с Shop CMS. Прошу оставлять комментарии ...
Сверстать шаблоны и настроить магазин (1С-Битрикc)
Есть макеты страниц, надо сверстать и запустить магазин на Битриксе. Сроки сильно жмут. Укажите, пожалуйста стоимость, сроки и ссылки на реализованные аналогичные проекты.
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