viktor_obninsk

Требуется ведение группы Вконтакте и Фэйсбук (спортивная тема) . Работа с аудиторией (пара тысяч человек участников, но активно приростает), интересные ежедневные посты и т д. http://vk.com/kartasporta http://www.facebook.com/KartaSporta Жду ваших предложений и примеров групп.
- $500Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть баннер, надо в нем ссылку заменить http://www.agvis-97.ru/images/butter.swfБаннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Есть макеты страниц, надо сверстать и запустить магазин на Битриксе. Сроки сильно жмут. Укажите, пожалуйста стоимость, сроки и ссылки на реализованные аналогичные проекты.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищется человек для длительного сотрудничества. Круг задач – работа по нескольким проектам – разобраться с несложным кодом и писать дальше. Технологии указаны в заголовке, верстать не надо, дизайнить тоже. Если интересно – указывайте стоимость часа ( /дня/месяца) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Создать модуль в виде отдельного скрипта, php, js Сохранение в sql, Организовать доступ к сохраненным записям. Доступ для редактирования и доступ для просмотра. https://docs.google.com/document/d/1R_H9FOR4OTrV433K2-7zZ3ViEVDfCg86hVuWOQJV7b4/edit?hl=en&authkey=CO_Yi4cK&pli=1# Графическое оформление не входит в работы, стили css будут дописываться отдельно. Ваша цена ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5000
Имеется сайт (точнее 8 сайтов) krovlja.ru. По меню продукция разделен на 8 доменов. Сайт пытаются продвигать, но что-то результат пока не радует. От вас хотел бы получить краткий анализ нынешнего положения и факторов ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Провести сбор и рерайт текстов строительной тематикиКопирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сбор информации, рерайт, подбор картинок. Специально для для Анастасии Дымченко.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Необходимо переоформить главную страницу сайта. Структуру (верстку) трогать не надо, необходимо лишь доработать некоторые элементы. 1. Кнопки с разделами в центре страницы, дооформить представление домика (добавить фон какой-нибудь или еще что ... ) нынешний вариант - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Соответственно интересует разработчик с отличным знанием сей системы, для разработки модулей и компонент под нее. Указывайте, пожалуйста, конкретные примеры сложных модулей для данной цмс и примерную стоимость Вашей работы.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт15 лет назад