viktor_obninsk

Ищется человек для длительного сотрудничества. Круг задач – работа по нескольким проектам – разобраться с несложным кодом и писать дальше. Технологии указаны в заголовке, верстать не надо, дизайнить тоже. Если интересно – указывайте стоимость часа ( /дня/месяца) ...