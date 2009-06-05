viktor_obninsk

Виктор Калашников viktor_obninsk

 
37 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Ведущий группы VK и facebook

    $500

    Требуется ведение группы Вконтакте и Фэйсбук (спортивная тема) . Работа с аудиторией (пара тысяч человек участников, но активно приростает), интересные ежедневные посты и т д. http://vk.com/kartasporta http://www.facebook.com/KartaSporta Жду ваших предложений и примеров групп.

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен php/mysql/html/smarty/jquery программист

    Ищется человек для длительного сотрудничества. Круг задач – работа по нескольким проектам – разобраться с несложным кодом и писать дальше. Технологии указаны в заголовке, верстать не надо, дизайнить тоже. Если интересно – указывайте стоимость часа ( /дня/месяца) ...

    PHPMySQLHTMLjQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль анкеты, php, mysql

    Создать модуль в виде отдельного скрипта, php, js Сохранение в sql, Организовать доступ к сохраненным записям. Доступ для редактирования и доступ для просмотра. https://docs.google.com/document/d/1R_H9FOR4OTrV433K2-7zZ3ViEVDfCg86hVuWOQJV7b4/edit?hl=en&amp;authkey=CO_Yi4cK&amp;pli=1# Графическое оформление не входит в работы, стили css будут дописываться отдельно. Ваша цена ...

    PHPMySQLCSS
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Предложить политику продвижения

    $5000

    Имеется сайт (точнее 8 сайтов) krovlja.ru. По меню продукция разделен на 8 доменов. Сайт пытаются продвигать, но что-то результат пока не радует. От вас хотел бы получить краткий анализ нынешнего положения и факторов ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка дизайна

    $100

    Необходимо переоформить главную страницу сайта. Структуру (верстку) трогать не надо, необходимо лишь доработать некоторые элементы. 1. Кнопки с разделами в центре страницы, дооформить представление домика (добавить фон какой-нибудь или еще что ... ) нынешний вариант - ...

    Дизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка компонент и модулей для NetCat

    Соответственно интересует разработчик с отличным знанием сей системы, для разработки модулей и компонент под нее. Указывайте, пожалуйста, конкретные примеры сложных модулей для данной цмс и примерную стоимость Вашей работы.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
srchost
Максим 
44 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$10
10 баллов
10 лет назад
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Хороший заказчик. Четкие требования и своевременная оплата.
Все отлично, оперативно, проблем не было. Рекомендую.
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