Заменить ссылку в баннере

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Завершен6 заявок158 просмотров

Есть баннер, надо в нем ссылку заменить

http://www.agvis-97.ru/images/butter.swf

13 лет назад
viktor_obninsk
Виктор 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

srchost
Максим 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$10
1 день
Все отлично, оперативно, проблем не было. Рекомендую.
Хороший заказчик. Четкие требования и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

srchost
Максим 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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