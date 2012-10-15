Нужен срочно баннер

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Завершен13 заявок212 просмотров

Баннер для сайта wkbox.ru ТЗ в личку.

13 лет назад
ViktorVV
Виктор 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

sva425
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
13 лет назад
$10
1 день
Заказ выполнен очень быстро и полностью соотвествует ТЗ, очень доволен, качество на высоте, буду продолжать сторудничать и дальше.
Четкое ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

sva425
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
13 лет назад

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