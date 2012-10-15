Нужно срочно создать 2 gif баннера абсолютно разных. Все подробности в переписке.
Сделать маленькие баннеры во флеш
Нужно сделать 2 маленьких флеш-баннера размером:
728*20
красочных, с яркими графическими эффектами при наведении курсора и вшитой ссылкой для перехода при клике.
Пишем цену сразу за 2 баннера! (они будут разными по содержанию!)
Предпочтение дизайнеру, который не особо сейчас занят и готов сделать за ближайшие часы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется создать и залить на сайт несколько флеш баннеров. Суть такова что на сайте есть главный большой флеш баннер, состоящий из 3-х меняющихся баннеров. Задача создать новые 3 баннера схожей тематики (торговля форекс) ...Баннеры13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Добрый день, коллеги. Нужен дизайнер, который сможет нарисовать 10 простых и легких баннеров размером 468 на 60. Баннеры должны быть статичные, простые, но так, чтобы привлекало внимание людей. Все баннеры мы разместим в ...Завершен13 лет назад
Нужен анимированный gif баннер сауны. Слоган и фото есть. Баннер будет размещен на сайте clubsaun.ru в шапке. Там все баннеры довольно простого и совкового дизайна. Хотелось бы увидеть гармоничный, с читаемым текстом и ...Баннеры18 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать несколько неанимированных баннеров и набор иконок.Баннеры27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется специалист для изготовления флеш-баннеров по чётко поставленному ТЗ и готовым слайдам (в PSD). Т.е. только анимация (техническая часть) с минимумом согласований. Нацелены на долгосрочное сотрудничество. Очень предпочтительны кандидаты из Сибири. Бюджет: ...Баннеры6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо предложить концепцию и сделать флеш баннер рекламирующий сайт www.domrublevka.ru (Продажа и аренда дома) размеров 240х400px Фото и текстовые материалы можно взять с сайта. Основная суть – это продажа и ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте, друзья. Мне нужен дизайнер, который сможет сделать тизеры для онлайн стратегии. Весь арт из игры я дам. Тизеров нужно 20-40 штук. Прошу отписываться только тех, кто раньше делал тизеры. Указывайте стоимость и ...Баннеры11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно произвести изменение № телефона в gif баннере. Баннер можно посмотреть внизу на странице http://okpravo_ru/ Жду разумных предложений по цене и сроку выполнения.Завершен13 лет назад
Нужна "шапка" сайта http://vam35.ru (тематика магазин быт. химия и товары повс. спроса) требования: должна состоять из трех "картинок" (под резиновый шаблон). Левая картинка может быть заменена, в правой части Ваши предложения. В средней части ...Баннеры11 заявокЗакрыт13 лет назад