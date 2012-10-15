Сделать маленькие баннеры во флеш

Нужно сделать 2 маленьких флеш-баннера размером:

728*20

красочных, с яркими графическими эффектами при наведении курсора и вшитой ссылкой для перехода при клике.

Пишем цену сразу за 2 баннера! (они будут разными по содержанию!)

Предпочтение дизайнеру, который не особо сейчас занят и готов сделать за ближайшие часы.