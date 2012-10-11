Создать анимированный gif-баннер для сайта

Нужен анимированный gif баннер сауны. Слоган и фото есть.

Баннер будет размещен на сайте clubsaun.ru в шапке. Там все баннеры довольно простого и совкового дизайна.

Хотелось бы увидеть гармоничный, с читаемым текстом и приятным дизайном баннер.