Разработать баннеры

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Закрыт21 заявка184 просмотра

Баннеры. Обычный, и слайд.

Пишите примерные цены.

Очень сложных элементов не будет. Наш логотип+контакты+какие-нибудь узоры/вставки.

13 лет назад
ALEX454519993
Ляшенко 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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