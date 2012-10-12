Работа в ФШ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок236 просмотров

прошу откликнуться начинающих фрилансеров)

работа в ФШ

от Вас: щепотка креативности, горсть качественной работы, заряд оптимизма =)

с меня: оплата ЯД или на карту Сбербанка, хорошее настроение =)

все подробности - в личку.

13 лет назад
anyafet
Анна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Shartli
Кирилл 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Кирилл – настоящий профессионал и, что очень важно, отзывчивый, серьезный и энергичный человек. Исключительно интересный и перспективный специалист.Спасибо! Успехов Вам! Мои рекомендации.
Анна - ответственный и понимающий работодатель, не жалеющий времени и сил, для улучшения своего блога. Ее проект был интересен мне лично, это не коммерческая работа, а работа в первую очередь для людей, которые посещают ее красочный, гостепреимный блог. Более того Анна прекрасный собеседник, который не боится выразить свое мнение и внести свои штрихи нашими руками в свои проекты. Успехов Анне и ее блогу! Креативная команда Ktulhu Art

Заявки фрилансеров

Shartli
Кирилл 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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