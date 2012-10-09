Два анимированных баннера для сайта репроцентра

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок182 просмотра

Нам необходимо сделать 2 анимированных баннера 468х60 и 234х60. Банеры должны указывать на наш сайт http://24prepress.ru/, перекликаться с ним по дизайну. располагаться они будут на сайте нашего поставщика и партнера mcofset.ru.

13 лет назад
Milassimo
Людмила 
44 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад
$22
2 дня
Все очень четко и профессионально. Именно то, что мы хотели. Спасибо
Рекомендую к сотрудничеству! Четкая задача, быстро вышли на компромис, мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад

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