Требуется создать баннер, который будет подгружать информацию их XML файла. Потребуются так же ресайзы баннера. Вся необходимая информация (в том числе и пример баннера) в ICQ, 429-915-986.
Два анимированных баннера для сайта репроцентра
Нам необходимо сделать 2 анимированных баннера 468х60 и 234х60. Банеры должны указывать на наш сайт http://24prepress.ru/, перекликаться с ним по дизайну. располагаться они будут на сайте нашего поставщика и партнера mcofset.ru.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры11 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени. Необходимо сделать флэш-баннер для сайта. Скрин баннера прикреплен к проекту. Есть исходник в psd. Задача: Необходимо чтобы часы работали и с каждой секундой вылетали доллары. ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Flash баннеры игровые, Тематика игры: worldofwarplanes.ru Форматы: 320х240 300x250 Нужно 2-3 варианта. Стремление к высшему CTR! Если есть опыт присылайте примеры ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо создать рекламный баннер размером 240*100, будет размещаться на тематических сайтах. Прикрепляю вариант, который мне сделали, как пример того, что не хотелось бы видеть в результате. Смысл и размер баннера остается тот же. Логотип ...Баннеры16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется опытный аниматор на долгосрочное сотрудничество!Закрыт13 лет назад
Друзья! Нужен flash-баннер и что-то полегче, возможно gif, плюс ресайзы. Есть тексты, будут ли изображения - еще уточняю.Баннеры19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Флеш баннер на уровне логотипа фриланс 600x90Закрыт13 лет назад
- $250
есть заготовки и фото. Нужно сделать 2 несложных баннера. Креативность приветствуется. Баннеры нужно сделать сегодня.Баннеры19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Инфографика Сделать эту памятку с использованием инфографики. Красиво. Приделать это лого http://cs301214.userapi.com/g28932606/a_f0985a1b.jpgЗакрыт13 лет назад
Нужно быстро сделать два небольших 1. с надписью "Оставьте Ваш e-mail получите 500 рублей в подарок!" и внизу сделать примечания * При заказе от 5000 рублей. 2. Новая коллекция кожаных курток Зима ...Баннеры22 заявкиЗакрыт13 лет назад