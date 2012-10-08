есть заготовки и фото. Нужно сделать 2 несложных баннера. Креативность приветствуется. Баннеры нужно сделать сегодня.
Аниматор для разработки баннеров
Требуется опытный аниматор на долгосрочное сотрудничество!
Заявки фрилансеров
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