Сделать 4 баннера про акции

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок230 просмотров

Сделать 4 стильных баннера про текущие акции магазина для группы вконтакте. Читабельно и смотрибельно должно быть при ширине от 320 пикселей. по высоте - до 600 пикселей (на усмотрение дизайнера - зависит от компоновки)

Стиль/качество исполнения не хуже:

http://cs407431.userapi.com/v407431145/187e/cWv0uRr_wak.jpg

Тем кто умеет просто текст написать на картинке - не обращаться.

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Срок исполнения 2 дня.

13 лет назад
VladislavK
Владислав 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$60
2 дня
Заказывал Алмазу баннеры - сделал просто супер! Стиль и качество исполнения отличные. Необходимые поправки вносил абсолютно спокойно и быстро. Буду рад и дальше сотрудничать и рекомендую другим. Спасибо!
К проекту было приложено отлично подготовленное задание. Мгновенная оплата после завершения проекта. Рекомендую как надежного и порядочного заказика. Спасибо за интересное задание.

Заявки фрилансеров

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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