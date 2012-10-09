Сделать 4 баннера про акции

Сделать 4 стильных баннера про текущие акции магазина для группы вконтакте. Читабельно и смотрибельно должно быть при ширине от 320 пикселей. по высоте - до 600 пикселей (на усмотрение дизайнера - зависит от компоновки)

Стиль/качество исполнения не хуже:

http://cs407431.userapi.com/v407431145/187e/cWv0uRr_wak.jpg

Тем кто умеет просто текст написать на картинке - не обращаться.

Тексты акций:

Акция! Подарки для Вас!

Дарим классные подарки при покупке часов!

*при покупке часов на сумму от 7 т.р.

Акция! Ремешок в подарок!

Купи любые часы на браслете и получи запасной ремешок в подарок!

Только до 30 октября! Забери свои часы.

*при условии, что на часы возможно поставить кожаный ремешок

Акция! Скидка 30% на Swiss Military

Успей купить швейцарские часы Swiss Military со скидкой 30%!

Только до 30 октября!

в отделе Твое-Время в ТЦ Тандем (напротив касс гипермаркета Карусель)

Акция! Женские и детские часы Baby-G от Casio

Со скидкой 20%!

Акция действует до 30 октября!

В магазинах Твое-время в ТЦ Тандем и Парк Хаус

Срок исполнения 2 дня.