Приветствую. Нужен баннер 920х90 / 100 / или в пределах разумного Баннер должен быть с анимацией - интересный по графике, что бы притянул внимание посетителей Текст и слайды ...
Сделать 4 баннера про акции
Сделать 4 стильных баннера про текущие акции магазина для группы вконтакте. Читабельно и смотрибельно должно быть при ширине от 320 пикселей. по высоте - до 600 пикселей (на усмотрение дизайнера - зависит от компоновки)
Стиль/качество исполнения не хуже:
http://cs407431.userapi.com/v407431145/187e/cWv0uRr_wak.jpg
Тем кто умеет просто текст написать на картинке - не обращаться.
Тексты акций:
Акция! Подарки для Вас!
Дарим классные подарки при покупке часов!
*при покупке часов на сумму от 7 т.р.
Акция! Ремешок в подарок!
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Только до 30 октября! Забери свои часы.
*при условии, что на часы возможно поставить кожаный ремешок
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В магазинах Твое-время в ТЦ Тандем и Парк Хаус
Срок исполнения 2 дня.
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