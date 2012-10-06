Сделать баннер-кнопку

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Завершен5 заявок157 просмотров

Здравствуйте! Нужно сделать баннеры-кнопки 88х31, есть готовые лого-исходники.

Указывайте пожалуйста,бюджет и сроки.

13 лет назад
Goshik_16
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
13 лет назад
$5
1 день
Молодец!!! Сделал всё красиво и профессионально. Очень понравилось работать с этим человеком. Будем сотрудничать далее.
Рад пополнить Вашу шкатулку положительных отзывов и своим, от сотрудничества только приятные впечатления, оптата производится сразу же по сдаче. Задание формируется четко и понятно.

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
13 лет назад

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