Сделать пять шапок (хедеров)

Нужно пять статических хедеров на сайт.

Тематика сайта: Сайт посредник аукциона taobao, логистические услуги по перевозке товаров из Китая в Россию, помощь в организации малого бизнеса, в том числе через интернет.

Размер в пикселях: 915х120

Ключевые слова: перевозки из Китая, аукцион товаров, успех, бизнес, сотрудничество, посылка, груз. e-коммерция.

Нужны исходники.

Ключевые слова описывают то, что должны отражать хедеры. Хедеры должны быть выполнены в едином стиле, при этом отличаться по содержанию. "Холодные" картинки не нужны, нужно вызвать сопричастность при просмотре изображений у пользователей.

Прошу указывать примеры работ, чтобы оценить качество. Стоимость и сроки выполнения.

Не пишите - обращайтесь, все условия обсудим. Указывайте все сразу, по всем вопросам пишите пожалуйста сами.