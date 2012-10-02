Нужно 2 баннера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт15 заявок199 просмотров

Доброе утро, надо сделать два баннера

1. Статичный jpeg на главную страницу сайта, информирующий о начале проведения акции.

2. Боковой баннер для внутренних страниц, состоящий из нескольких jpeg файлов, так же информирующий о проведении акции.

Срок, сегодня.

стоимость 500руб.

Оплата предпочтительно либо киви либо перевод на карту сбера.

13 лет назад
medkova
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Изготовить флеш-баннер

    $50

    Задача: изготовить флэш-баннер. Площадка mail.ru Ограничение по весу 35 кб. Сюжет: берем картинку с Ланд Крузером 200, режем это фото, и крузер "собирается" на баннере (не интерактив) - ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать подложку для брендинга

    Здравствуйте! Нужно нарисовать подложку для брендинга, которая будет размещаться в фоне сайта. Рекламируем - средство по борьбе с угревой сыпью и акне - Акнебай http://lefarm.ru/akneby-cream.htm Люди с подобными проектами в портфолио!

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер для http://www.b4b.by/

    $20

    Баннер двух размеров 100*60 и 486*60. Тема-открытие на сайте раздела посвященного скидкам http://www.b4b.by/skidki/. желательно flash.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн листовок и слайда для слайдера

    Приветствую! Надо сделать несложный дизайн односторонних двухцветных листовок формата: 1.А4 2.А6 Несколько картинок в слайдер тематики проката велосипедов, зимних видов спорта и пр. На сайт главной страницы в ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннеры и логотип для сайта

    4 баннера на главную страницу сайта SEMOS-INVEST.RU: 1 - индукционные плиты, должен показывать, что это очень экономичное оборудование, комфортная температура на кухне, картинка на мой взгляд наиболее подходящая у модели TCK070 или ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер для конкурса

    $100

    Требуется баннер для рекламы конкурса описанного на странице http://www.allwomens.ru/konkurs.html При создании баннера надо учесть что призы описанные в конкурсе могут меняться и поэтому жестко к конкретным призам привязываться не надо. В будущем в качестве ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен баннер

    Нужно сделать баннер как в примере (практически один в один). Размеры 200х200px и 200х300px Что нужно исправить: 1. 76800px заменить на 200*200 или 200*300px, а так же слово "Вашего бренда" ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать 30 гиф-баннеров с товарными предложениями

    Нужно срочно сделать для всех опубликованных на сайте sixinthecity.com акций - gif-баннеры, чтобы развернуть витрину на партнерском сайте. Формат картинки квадратный, на ней тизер акции и размер скидки. Нужно предложение по анимации - ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад