Баннер для конкурса

Требуется баннер для рекламы конкурса описанного на странице http://www.allwomens.ru/konkurs.html

При создании баннера надо учесть что призы описанные в конкурсе могут меняться и поэтому жестко к конкретным призам привязываться не надо. В будущем в качестве приза может быть и другая электронная техника и товары для дома и косметика и часы и т.д... В общем всякие товары для женщин.

Баннер должен быть легко анимированный, не должен раздражительно мигать и т.д.

Размер 1000*250 пикселей.

Объем как можно меньше. Ну килобайт 50 думаю нормально.

Ну и соответственно баннер должен вписываться в дизайн сайта http://www.allwomens.ru/.