Баннер для конкурса

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок170 просмотров

Требуется баннер для рекламы конкурса описанного на странице http://www.allwomens.ru/konkurs.html

При создании баннера надо учесть что призы описанные в конкурсе могут меняться и поэтому жестко к конкретным призам привязываться не надо. В будущем в качестве приза может быть и другая электронная техника и товары для дома и косметика и часы и т.д... В общем всякие товары для женщин.

Баннер должен быть легко анимированный, не должен раздражительно мигать и т.д.

Размер 1000*250 пикселей.

Объем как можно меньше. Ну килобайт 50 думаю нормально.

Ну и соответственно баннер должен вписываться в дизайн сайта http://www.allwomens.ru/.

13 лет назад
kodges
Лугару 
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Roman_Tupolev
Роман 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$40
2 дня
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Заявки фрилансеров

Roman_Tupolev
Роман 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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