Необходимо создать 2 баннера: баннер 1: 468*60 до 25 кб формат .swf баннер 2 240*400 до 45 кб формат .swf можно формат gif, если позволит вес. ...
Баннер для конкурса
Требуется баннер для рекламы конкурса описанного на странице http://www.allwomens.ru/konkurs.html
При создании баннера надо учесть что призы описанные в конкурсе могут меняться и поэтому жестко к конкретным призам привязываться не надо. В будущем в качестве приза может быть и другая электронная техника и товары для дома и косметика и часы и т.д... В общем всякие товары для женщин.
Баннер должен быть легко анимированный, не должен раздражительно мигать и т.д.
Размер 1000*250 пикселей.
Объем как можно меньше. Ну килобайт 50 думаю нормально.
Ну и соответственно баннер должен вписываться в дизайн сайта http://www.allwomens.ru/.
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