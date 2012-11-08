Нужен баннер без анимации (Сувенирная продукция)

Нужен баннер (Сувенирная продукция) (Не флэш, без анимации)

Располагаться будет на сайте http://aero-pak.ru/ где-то здесь - http://prntscr.com/g93wb

Он должен быть не очень ярким, но в тоже время заметными. Т.е. не оттягивать внимание с основного текста, но в то же время легко найти и понять о чем речь.

Ссылка с баннера будет вести на сайт http://ajeropoligrafija.ru/