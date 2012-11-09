Промо-баннер на главную

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен19 заявок197 просмотров

Требуется изготовление промо-баннера на главную страницу сайта, по примеру в аттаче.

Креативность мышления и восприятия тезисного задания оплачивается отдельно :)

В случае необходимости материалы из фотостоков оплачиваются так же отдельно.

В случае успешного выполненного заказа, рассчитываем на длительное сотрудничество.

13 лет назад
naminger
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$50
3 дня
Все на высшем уровне. Рекомендую!
Довольна сотрудничеством с Сергеем, приятный в общении человек и отличный заказчик. Быстрая оплата, оперативная связь.

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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