Баннер для рекламы в Liveinternet

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Завершен12 заявок224 просмотра

Необходимо создать для рекламы тизерной сети баннер строгого размера 220px × 90px без анимации.

Основные тезисы, которые нужно расположить:

1. Тизерная сеть gigamega.ru (лого можно взять оттуда)

2. Выкупаем трафик по 1.5 р за переход

3. Высокий CTR

4. Выплаты ежедневно

13 лет назад
lnx
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
13 лет назад
$7
1 день
Хорошая работа
Отличный заказчик, приятно было сотрудничать. Работу принял без необоснованных придирок, моментально оплатил.

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
13 лет назад

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