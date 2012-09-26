Требуется flash-баннер. Размер - 400х180 Сюжет и тексты: - Комнаты в Вологде (возможно какое-то изображение недвижимости. Только с сайта http://vologdainfo.ru/house/leningradskaya.vologda - открываете любой дом, берете оттуда) - ...
Небольшой рекламный обычный баннер на сайт
В молодежном стиле, рекламирующих визовые услуги) Жду предложений.
Заявки фрилансеров
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