Нужно сделать флеш-баннер с графическо-буквенной анимацией. Размер 728 на 90.
Информационный баннер
Слайды для сайта http://dev2.odeyalo.in.ua/
текст пулями: разделить предложения отступами, выделить булитами красивенькими
фотки на всю ширину слайда, либо логически разделить текст и фотки
текст должен быть контрастным
Примеры фоток в аттаче. Их желательно использовать.
Картинки должны быть красивыми и насыщенными. Желательно, что бы картинки были на всю ширину баннера. Т.е. надо найти еще картинок.
Результат 5-ть картинок в png или jpg форматах. Не флешь.
цвета на сайте: белый, красный, черный, зеленый
цвет шрифта на каждом слайде одноцветный и большие
Слайд No. 1
Картинка свернутое одеяло вырезанное на белом фоне + текст
от одеяла и текста тени (красивенько)
ТЕКСТ:
Натуральные шерстяные одеяла "Чарівна Ніч"
Они сделаны в ручную и на родной земле!
Слайд No. 2
НАЙТИ БОЛЬШУЮ ФОТКУ ТИПА КАК
http://www.istockphoto.com/stock-photo-14354465-mother-and-lambs.php?st=36e0ca6
на всю ширину слайда
Текст:
ТМ "Чарівна ніч" - это собственная овечья ферма в карпатских горах
Наши одеяла наполнены "живой" экологически чистой шерстью овечек
Слайд No. 3
Картинка http://www.istockphoto.com/stock-photo-20799303-woman-working-in-a-clothes-factory.php?st=2edfbe1
Текст:
Одеяла "Чарівна ніч" - это одеяла исключительно ручной работы
Стеганые одеяла "Чарівна ніч" - прочные и долговечные
Слайд No. 4
Картинка http://www.istockphoto.com/stock-photo-19108220-really-good-morning.php?st=5706eae
Текст:
Наши одеяла очень теплые...
Вы согреетесь даже в самые лютые морозы!
Слайд 5
Предлагать. Текстовка как на картинке из атача.
Предлагайте сроки и сумму.
Выберу двух человек и дам задание сразу двум людям. Обоим оплачу работу.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
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