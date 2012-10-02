Информационный баннер

Слайды для сайта http://dev2.odeyalo.in.ua/

текст пулями: разделить предложения отступами, выделить булитами красивенькими

фотки на всю ширину слайда, либо логически разделить текст и фотки

текст должен быть контрастным

Примеры фоток в аттаче. Их желательно использовать.

Картинки должны быть красивыми и насыщенными. Желательно, что бы картинки были на всю ширину баннера. Т.е. надо найти еще картинок.

Результат 5-ть картинок в png или jpg форматах. Не флешь.

цвета на сайте: белый, красный, черный, зеленый

цвет шрифта на каждом слайде одноцветный и большие

Слайд No. 1

Картинка свернутое одеяло вырезанное на белом фоне + текст

от одеяла и текста тени (красивенько)

ТЕКСТ:

Натуральные шерстяные одеяла "Чарівна Ніч"

Они сделаны в ручную и на родной земле!

Слайд No. 2

НАЙТИ БОЛЬШУЮ ФОТКУ ТИПА КАК

http://www.istockphoto.com/stock-photo-14354465-mother-and-lambs.php?st=36e0ca6

на всю ширину слайда

Текст:

ТМ "Чарівна ніч" - это собственная овечья ферма в карпатских горах

Наши одеяла наполнены "живой" экологически чистой шерстью овечек

Слайд No. 3

Картинка http://www.istockphoto.com/stock-photo-20799303-woman-working-in-a-clothes-factory.php?st=2edfbe1

Текст:

Одеяла "Чарівна ніч" - это одеяла исключительно ручной работы

Стеганые одеяла "Чарівна ніч" - прочные и долговечные

Слайд No. 4

Картинка http://www.istockphoto.com/stock-photo-19108220-really-good-morning.php?st=5706eae

Текст:

Наши одеяла очень теплые...

Вы согреетесь даже в самые лютые морозы!

Слайд 5

Предлагать. Текстовка как на картинке из атача.

Предлагайте сроки и сумму.

Выберу двух человек и дам задание сразу двум людям. Обоим оплачу работу.