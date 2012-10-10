Разработка flash-баннера

Необходима разработка 2х FLASH баннеров

990*90 и 300*250

Раскадровка баннера:

в первой его части, к примеру, можно взять звезд европейского футбола (Месси, Роналду, Неймар, Азар, Фергюссон), они там как бы появляются друг за другом динамично и надпись "Хочешь знать все о европейском футболе и даже больше?", потом переход на вторую часть, где появляются две обложки (свежая и прошлая) и слоган Читай самый актуальный и злободневный журнал о футболе!

От вас предложения вида:

Цена за каждый из баннеров

Срок изготовления 1го баннера или обоих (уточняйте)

Приветсвтуется ссылка на ваше портфолио.

Оплата любым удобным для вас способом.

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