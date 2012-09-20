Сделать два баннера

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Закрыт10 заявок158 просмотров

Требуется изготовить два макета размером 115х250 pt каждый.

Требования: анимированный gif, вес до 40 кб.

Тексты и некоторые идеи даю.

Примеры работ, цены, скидывайте здесь.

13 лет назад
kreogena
50 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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