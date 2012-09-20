Надо сделать флеш баннер про ледоходы Текст на баннере: снег падает на всех, все падают на снег Цены падают на ледоходы, Вы в них - никогда ...
Сделать два баннера
Требуется изготовить два макета размером 115х250 pt каждый.
Требования: анимированный gif, вес до 40 кб.
Тексты и некоторые идеи даю.
Примеры работ, цены, скидывайте здесь.
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