Создание флеш-баннера по приложенному образцу

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки175 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо передалать имеющийся флеш-ролик или сделать заново - что проще.

Во вложенном файле пример.

Нужно поставить другие даты и название и изменить размер до 468*80.

Старые исходники если нужно предоставлю.

Работа срочная, в предложениях указывается сколько часов вам понадобится.

Чем быстрее тем лучше. Выберу первое устраивающее предложение по цене.

Оплата сразу.

Спасибо.

13 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Ridami
Агаева 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Довольна сотрудничеством с Резедой. Работа была выоплнена максимально быстро и так как требовалось. Резеда постоянно на связи, необходимые правки вносились тут же.
Хороший заказчик, быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Ridami
Агаева 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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