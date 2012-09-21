Нужно 2 флеш-баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок139 просмотров

Нужно сделать 2 разных флеш банера

1. 1000х40

2. 300х250

Желательно писать сроки и цену.

13 лет назад
rosbiz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sky_
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$29
3 дня
Заказал пару баннеров, все было сделано быстро и качественно.
Интересно и приятно работать, Юрий один из лучших заказчиков.

Заявки фрилансеров

sky_
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Баннер для сайта

    $15

    Требуется сделать АНИМИРОВАННЫЙ ГИФ баннер для этого сайта mobil-energy.ru следующего содержания: "Акция: Арендуете на длительный срок - получаете подарок! Каждому клиенту, который арендует дизель-генератор на срок от двух ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Внести изменения во Flash-баннер

    $15

    Есть два флэш-баннера (см. вложение). Необходимо в каждый добавить 1 слайд (информацию о второй акции), с такой же стилистикой и анимацией. Исходники .fla и текст, который надо вставить, предоставлю. Срок работы – 1 день. ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер 240 x 400

    необходимо сделать Баннер соответствующей тематике посвященный сайту www.sobook.ru.(аудиокниги и книги). Баннер графический (без анимации)

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер для сайта строительной тематики

    $50

    Добрый день, Есть сайт, посвященный строительству загородных коттеджей. Сейчас на нем проходит акция, связанная с устройством фундамента. Текст акции примерно следующий - действует сроком с 19 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Динамический баннер на сайт

    Сайт и место под расположение баннера покажу. Баннер простой - текст +фото или картинка размер небольшой. не для вашего портфолио. в личку не писать, рассматриваю только заявленных исполнителей в проекте.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Jpeg баннер

    Для интернет магазина нужен Jpeg баннер (3-5шт) Размер 958x280px Просто картинки в нужной цветовой гамме с определенной тематикой.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Переделать флеш-баннеры

    Здравствуйте. Имеются 3 Flash Баннер определенного размера, их нужно перегнать в другие размеры сохраняя пропорции всех элементов. ОТ вас цена и сроки.

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад