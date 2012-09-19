Внести изменения во Flash-баннер

Есть два флэш-баннера (см. вложение). Необходимо в каждый добавить 1 слайд (информацию о второй акции), с такой же стилистикой и анимацией. Исходники .fla и текст, который надо вставить, предоставлю. Срок работы – 1 день.

Связь по ICQ 391-138-014. Бюджет 500 рублей, оплата WebMoney или Яндекс.Деньги.