Доброго времени суток, господа-фрилансеры. Итак, есть сайт http://1c-petersburg.ru/ — про 1С:Бухгалтерию. Нужно нарисовать баннер, который бы доносил мысль, что только в этом месяце ("только в сентябре!") скидка на всё 10%. ...
Баннер для сайта
Требуется сделать 1 баннер для сайта. Flash или gif, на усмотрение дизайнера.
Сайт - studio-nn.ru слева колонка пустая "Полезные советы", ее нужно заменить на баннер. Он должен быть в одном стиле с сайтом.
Суть баннера - Продажа кожи.
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