Срочно баннер, бухгалтерские услуги

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки970 просмотров
#1$55

Необходимо сделать яркий макет банера для наружной рекламы, банер будет размером 3*1.5 м.

компания занимается бухгалтерскими услугами

название — Компания Бизнес — Гарант

услуги:

Бухгалтерское обслуживание

Восстановление бухгалтерского учета

Консультации

Составление отчетности (ЕНВД, УСН, ОСНО)

Нулевая отчетность

3-НДФЛ. Налоговые вычеты

Регистрация ИП, ООО

нужно чтобы четко было видно название компании, весь перечень услуг и координаты. чтобы было видно издалека!

вопросы можно задать [email protected]

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Победитель конкурса

lolllypop
Татьяна 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#1
Отличная работа, рекомендую!
Все просто супер!

Заявки фрилансеров

lolllypop
Татьяна 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#1

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