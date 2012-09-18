Срочно баннер, бухгалтерские услуги

# 1 — $ 55

Необходимо сделать яркий макет банера для наружной рекламы, банер будет размером 3*1.5 м.

компания занимается бухгалтерскими услугами

название — Компания Бизнес — Гарант

услуги:

Бухгалтерское обслуживание

Восстановление бухгалтерского учета

Консультации

Составление отчетности (ЕНВД, УСН, ОСНО)

Нулевая отчетность

3-НДФЛ. Налоговые вычеты

Регистрация ИП, ООО

нужно чтобы четко было видно название компании, весь перечень услуг и координаты. чтобы было видно издалека!

вопросы можно задать [email protected]