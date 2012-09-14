Создание анимированного баннера

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Завершен2 заявки109 просмотров

Здравствуйте.

На сайт нужно создать баннер - в центральную колонку под шапкой.

2 сменяющихся кадра с текстом.

Дизайн баннера должен соответствовать дизайну сайта.

Чем быстрее тем лучше. Выберу первое устраивающее предложение по цене.

Оплата сразу.

Спасибо.

Дополнение.

Пожалуйста пишите время, в течение которого вы сможете создать баннер.

13 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
40 минут назад
13 лет назад
$10
1 день
Александр в минимальные сроки сделал необходимый баннер, который был утвержден без каких-либо доработок. Приятно иметь дело с профессионалом.
Спасибо Вам, было составлено простое и понятное задание, отчего выполнять его было приятно, оплата вовремя. Рад был пополнить Вашу шкатулку положительных отзывов своей записью.

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
40 минут назад
13 лет назад

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