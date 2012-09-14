Создание анимированного баннера

Здравствуйте.

На сайт нужно создать баннер - в центральную колонку под шапкой.

2 сменяющихся кадра с текстом.

Дизайн баннера должен соответствовать дизайну сайта.

Чем быстрее тем лучше. Выберу первое устраивающее предложение по цене.

Оплата сразу.

Спасибо.

Дополнение.

Пожалуйста пишите время, в течение которого вы сможете создать баннер.