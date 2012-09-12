Размер: 3*9, т.е 3м - это длина , 9 м-это высота Общий фон : девушка в каком нибудь корсете (можно использовать наши корсеты на картинках), стиль Будуар, Пинап, что ...
5 баннеров на сайт
Нарисовать баннеры для фирмы занимающей продажей принтеров.
Размер баннера 940x370px ; "вес" - сожмем сами.
Пример слайдера можно найти на http://www.xerox.ru
ColorQube 8900
ColorQube 8870
ColorQube 8570
Серия твердочернильних принтеров, работающих на основе воска, экологически чистые, очень дешевые.
Xerox является единственным обладателем патента на данную технологию и как следствие монополистом.
Воск ассоциируется с пчелами, как следствие есть желание сделать красивую поляну с луговыми цветами (мб земляника для красного),
с которых пчелы собирают эти твердые чернила.
Вместо улия стоит МФУ Xerox 8900. Пчелы летят к нему.
Phaser 4620
Очень мощный монохромный принтер неоправданно недооцененный потенциальными покупателями.
Высокая скорость печати, большой набор дополнительных функций. Низкая себестоимость владения.
Здесь на баннере надо показать - сконструируй принтер под свои задачи.
WorkCentre 3045NI
Универсальный светодиодный принтер для не больших задач, идеально подойдет для офиса или домой.
Есть возможность сканировать и печатать по WiFi, автоподатчик оригиналов. Расходятся как пирожки.
Целевая аудитория студенты/школьники, продуманные взрослые, которые не хотят, что принтер мешался, убрал в полку и печатаешь через WiFi.
Две идеи, реализовать надо одну или скомбинировать, главное что бы идея была понятна "с первого взгляда", это касается всех баннеров.
1) если бы человечество научилось передавать электричество без проводов, другое МФУ было бы не нужно (мы в курсе, что передать научились, но с большими потерями);
2) комната - принтер стоит на шкафу в углу - ставь куда угодно (хотя это полуправда, все равно розетка нужна)
WorkCentre 6505DN
Цветное офисное МФУ, сеть, WiFi как опция, для дома не подойдет так как слишком большой.
Основные клиенты офисы. Здесь лишний раз надо напомнить людям, что информация в цвете воспринимается намного лучше.
Как печать бланков с цветным логотипом или бланки с фирменным стилем, конверты с логотипом для клиентов и т.д.
Картинка-переход с ч/б на цвет.
Что бы сразу видно, как хорошо и красиво в цвете. Почувствуйте разницу.
WorkCentre 6015NI
Новое светодиодное МФУ. Как в и 3045NI встроено WiFi. Одно из самых маленьких. Для дома и малого офиса.
Высокое разрешение, малые габариты, относительно низкая стоимость самого устройства.
Смысл показать доступное устройство для печати в цвете и без проблем струйных принтеров (засыхание/дороговизна чернил, проблемы с СНЧП)
Тонеру все равно сколько лежать, не чего не засохнет. Здесь можно изобразить не что, нейтральное.
Просто картинку с принтером, ярким отпечатком из него и перечислением основных достоинств.
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