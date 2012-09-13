Нужны 2 баннера grayscale

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок107 просмотров

Нужны 2 баннера 468*60 в серых цветах политического содержания)))

Конкретное ТЗ получит исполнитель

Особых требований не будет, т.к. важны будут сроки (нужны сегодня по мск) и стоимость.

13 лет назад
fxtotal
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Отлично справился с заданием. Выполнил работу быстро, грамотно и по адекватной цене. Рекомендую!
Подробное ТЗ, моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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