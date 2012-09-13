Нужны 2 баннера grayscale

Добрый день! Требуется срочно разработать один оригинальный дизайн баннера-афиши главной страницы для сайта www.zteleport.ru и на его основе уменьшенные баннеры и афиши для полиграфии и сайтов, как на www.kassir.ru/msk (всего 5 шт.). ...