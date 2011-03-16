fxtotal

Артем fxtotal

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Помощник администратора

    На постоянной основе требуется помощник администратора нескольких сайтов (все сайты - на DLE). Работа 5 — 10 часов в неделю. (некоторые часы обязательны) Главные требования/навыки/умения: - html/css- обязательно (php-желательно) - знания ...

    CSSDLEHTMLPHP
    Управление проектами6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Администратор сайта на DLE

    $500

    На постоянной основе требуется администратор сайта болельщиков футбольного клуба. Работа 1- 8 часов в неделю. Главные требования/навыки/умения: - html/css/php - знания DLE - знание футбольной темы (чем шире - тем лучше) ...

    CSSDLEHTMLPHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт для ДЛЕ

    $100

    Необходимо написать скрипт, который бы при вводе данных через админку, формировал правильную турнирную таблицу футбольного первенства ФНЛ России и календарь с результатми матчей (часть шаблона и хтмл определенной таблицы) Также, желательно интегрировать скрипт в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужны 2 баннера grayscale

    $50

    Нужны 2 баннера 468*60 в серых цветах политического содержания))) Конкретное ТЗ получит исполнитель Особых требований не будет, т.к. важны будут сроки (нужны сегодня по мск) и стоимость.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рекламный ролик

    $200

    Ничего не надо снимать. Нужно представить футбольный сайт в качестве информационного партнера показа трансляции матчей ЧЕ-2012 на большом экране (в автокинотеатре). Обязательно крупно указать домен сайта и сообщить зрителям, что этот сайт является спонсором показа ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать и помочь установить парсер

    $50

    Нужен парсер, который бы сам запускался 4-6 раз в день и собирал определенные данные (по метке) из 2000 определенных заранее веб страниц. Эти данные необходимо будет структурировать, помещать в google documents (spreadsheet) и постоянно актуализировать. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен дизайн баннера, шапки, логотипа.

    $100

    На сегодня нужны дизайны: баннера (аним., 728px × 90px, срочно), шапки, логотипа. Хотел бы посмотреть портфолио тех, кто сможет выполнить сегодня банер. Остальное - не срочно! Бюджет на банер 300-1000р в зависимости ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен аналог pr-cy.ru/sale/

    $650

    В последующем будет постоянное сотрудничество по дополнению функционала и техподдержке сервиса. С ЯД не работаю. Оплата только через WM по факту выполненных работ. Скидываю предоплату 100% только с протекцией. БЛ &gt; 120, перс. Возможна ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Нужны 2 баннера grayscale
Подробное ТЗ, моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.
Отлично справился с заданием. Выполнил работу быстро, грамотно и по адекватной цене. Рекомендую!
Ответный отзыв
Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Рекламный ролик
Отличный заказчик. Сработались быстро, оплата последовала незамедлительно.
Андрею огрмное спасибо за адекватность в цене, качество в работе и сроки в выполении. Рекомендую как профессионала, способного пожертвовать личным временем и сном, чтобы качественно сделать свою работу в сжатые сроки.
Ответный отзыв
Fetole
Олег 
33 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Написать и помочь установить парсер
Очень хороший заказчик и человек. Адекватен, культурно общается, четко поставил ТЗ, создал договор об оплате (безопасная зделка), оплатил) Советую)
Очень удачная находка для меня, как для заказчика. Учитывая мой цетнот и постоянные срывы сеансов связи сделал все в лучшем виде, в кратчайшие сроки и за ОЧЕНЬ умеренную плату! Рекомендую как крайне надежного и адекватного исполнителя!
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