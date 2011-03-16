На постоянной основе требуется помощник администратора нескольких сайтов (все сайты - на DLE). Работа 5 — 10 часов в неделю. (некоторые часы обязательны) Главные требования/навыки/умения: - html/css- обязательно (php-желательно) - знания ...
- Управление проектами6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
На постоянной основе требуется администратор сайта болельщиков футбольного клуба. Работа 1- 8 часов в неделю. Главные требования/навыки/умения: - html/css/php - знания DLE - знание футбольной темы (чем шире - тем лучше) ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо написать скрипт, который бы при вводе данных через админку, формировал правильную турнирную таблицу футбольного первенства ФНЛ России и календарь с результатми матчей (часть шаблона и хтмл определенной таблицы) Также, желательно интегрировать скрипт в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужны 2 баннера 468*60 в серых цветах политического содержания))) Конкретное ТЗ получит исполнитель Особых требований не будет, т.к. важны будут сроки (нужны сегодня по мск) и стоимость.Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $200
Ничего не надо снимать. Нужно представить футбольный сайт в качестве информационного партнера показа трансляции матчей ЧЕ-2012 на большом экране (в автокинотеатре). Обязательно крупно указать домен сайта и сообщить зрителям, что этот сайт является спонсором показа ...Анимация1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужен парсер, который бы сам запускался 4-6 раз в день и собирал определенные данные (по метке) из 2000 определенных заранее веб страниц. Эти данные необходимо будет структурировать, помещать в google documents (spreadsheet) и постоянно актуализировать. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
На сегодня нужны дизайны: баннера (аним., 728px × 90px, срочно), шапки, логотипа. Хотел бы посмотреть портфолио тех, кто сможет выполнить сегодня банер. Остальное - не срочно! Бюджет на банер 300-1000р в зависимости ...Баннеры10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $650
В последующем будет постоянное сотрудничество по дополнению функционала и техподдержке сервиса. С ЯД не работаю. Оплата только через WM по факту выполненных работ. Скидываю предоплату 100% только с протекцией. БЛ > 120, перс. Возможна ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад