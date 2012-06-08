Рекламный ролик

Ничего не надо снимать. Нужно представить футбольный сайт в качестве информационного партнера показа трансляции матчей ЧЕ-2012 на большом экране (в автокинотеатре). Обязательно крупно указать домен сайта и сообщить зрителям, что этот сайт является спонсором показа (не трансляции).

Ролик должен побудить любителей футбола регулярно посещать сайт болельщиков любимой команды.

Ролик должен будет прислан в формате MPEG2 в разрешении 720p.

По сумме - не знаю, поэтому ставлю потолок. Надеюсь, что найдутся желающие сделать за более скромную сумму.

Ап. Ролик - 20 секунд