Рекламный ролик

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен10 заявок250 просмотров

Ничего не надо снимать. Нужно представить футбольный сайт в качестве информационного партнера показа трансляции матчей ЧЕ-2012 на большом экране (в автокинотеатре). Обязательно крупно указать домен сайта и сообщить зрителям, что этот сайт является спонсором показа (не трансляции).

Ролик должен побудить любителей футбола регулярно посещать сайт болельщиков любимой команды.

Ролик должен будет прислан в формате MPEG2 в разрешении 720p.

По сумме - не знаю, поэтому ставлю потолок. Надеюсь, что найдутся желающие сделать за более скромную сумму.

Ап. Ролик - 20 секунд

13 лет назад
fxtotal
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$100
1 день
Андрею огрмное спасибо за адекватность в цене, качество в работе и сроки в выполении. Рекомендую как профессионала, способного пожертвовать личным временем и сном, чтобы качественно сделать свою работу в сжатые сроки.
Отличный заказчик. Сработались быстро, оплата последовала незамедлительно.

Заявки фрилансеров

Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Анимация презентации

    $250

    Есть готовая презентация в Microsoft Powerpoint около 20 слайдов. Нужно анимировать его в флеш. Время в принципе достаточно - 1 неделя, но нужно гарантированно сдать работу.

    PowerPoint
    Анимация16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анимационный эффект на логотип

    $8

    Есть логотип на черном фоне, надо сделать на нем анимацию, пример покажу по запросу. Сделать надо в gif., желательно с прозрачным фоном Пишите в ICQ 414415415

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта, верстка, анимация на главной

    Сайт занимается изготовлением и установкой лестниц для домов под ключ, нужен с центральной панелью, желательно на джумле 1.7. По поводу задачи с главной страницей, во первых нужен дизайн, верстка, во вторых как видите во ...

    Joomla
    Анимация1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Мелкая анимация на сайт

    Есть сайт: http://gt-nsk.ru/ В шапке главной страницы есть изображение с водой. Задача - сделать медленное, легкое движение этой самой воды. Как вариант, положить сверху gif вроде такого: http://files.myopera.com/KETNOITRAITIM9999/albums/3860712/water.gif

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Анимировать шапку сайта

    Сайт t a l a n s. r u необходимо анимировать картинку в шапке главной страницы. мультфильмов рисовать не нужно, можно просто скомплектовать из тематических фото слайдер с выделением продукции — ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Работа с флеш

    Есть флеш шапка сайта , в ней есть коробка , так вот нужно переделать коробку и название меню а так же надписи , исходник в .fla , саму шапку покажу при переписке .Оставляйте свой ...

    Анимация13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать флеш-карту

    $50

    На интерактивной карте не отмечены 4 региона. Предоставим исходник флеш-карты + доработанный макет карты в формате ai, на котором как раз отмечены недостающие регионы.

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анимация главной странички

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Есть макет главной странички, необходимо его насытить анимацией. Макет для ознакомления вышлю личкой. От вас следующая информация в личку или в заявке. Стоимость каждого элемента отдельно: - Свечение ...

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Gif-анимация 2-х баннеров

    Необходимо "привести в движение" 2 небольших баннера размером 220*220 и 300*100. Баннеры в приложении. Под движением подразумеваю просто летящие деньги, допустим, или еще что-то.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Поправить флеш-анимамацию

    $50

    А именно подогнать по размерам дизайн макета. ссылка на сайт где видно что флеш не вписалась motogalax.ru + дизайн скачать можно тут http://narod.ru/disk/49304556001.1f6a98a8ec5473f507101232b11e9c2b/moto%201.psd.html исходник флеш предоставим

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад