Мелкая анимация на сайт

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Завершен12 заявок193 просмотра

Есть сайт: http://gt-nsk.ru/

В шапке главной страницы есть изображение с водой.

Задача - сделать медленное, легкое движение этой самой воды.

Как вариант, положить сверху gif вроде такого:

http://files.myopera.com/KETNOITRAITIM9999/albums/3860712/water.gif

13 лет назад
alex_fgr
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Быстро, четко и всё как заказывали. Спасибо!
Отличный заказчик, приятно было поработать.) Задание четкое, оплата быстрая.

Заявки фрилансеров

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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