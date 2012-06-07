Сайт t a l a n s. r u необходимо анимировать картинку в шапке главной страницы. мультфильмов рисовать не нужно, можно просто скомплектовать из тематических фото слайдер с выделением продукции — ...
Мелкая анимация на сайт
Есть сайт: http://gt-nsk.ru/
В шапке главной страницы есть изображение с водой.
Задача - сделать медленное, легкое движение этой самой воды.
Как вариант, положить сверху gif вроде такого:
http://files.myopera.com/KETNOITRAITIM9999/albums/3860712/water.gif
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