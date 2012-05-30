Есть логотип на черном фоне, надо сделать на нем анимацию, пример покажу по запросу. Сделать надо в gif., желательно с прозрачным фоном Пишите в ICQ 414415415
Анимация презентации
Есть готовая презентация в Microsoft Powerpoint около 20 слайдов. Нужно анимировать его в флеш. Время в принципе достаточно - 1 неделя, но нужно гарантированно сдать работу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $8Анимация1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Сайт занимается изготовлением и установкой лестниц для домов под ключ, нужен с центральной панелью, желательно на джумле 1.7. По поводу задачи с главной страницей, во первых нужен дизайн, верстка, во вторых как видите во ...Анимация1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть сайт: http://gt-nsk.ru/ В шапке главной страницы есть изображение с водой. Задача - сделать медленное, легкое движение этой самой воды. Как вариант, положить сверху gif вроде такого: http://files.myopera.com/KETNOITRAITIM9999/albums/3860712/water.gifЗавершен13 лет назад
Сайт t a l a n s. r u необходимо анимировать картинку в шапке главной страницы. мультфильмов рисовать не нужно, можно просто скомплектовать из тематических фото слайдер с выделением продукции — ...Завершен13 лет назад
Есть флеш шапка сайта , в ней есть коробка , так вот нужно переделать коробку и название меню а так же надписи , исходник в .fla , саму шапку покажу при переписке .Оставляйте свой ...Анимация13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
На интерактивной карте не отмечены 4 региона. Предоставим исходник флеш-карты + доработанный макет карты в формате ai, на котором как раз отмечены недостающие регионы.Анимация12 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Есть макет главной странички, необходимо его насытить анимацией. Макет для ознакомления вышлю личкой. От вас следующая информация в личку или в заявке. Стоимость каждого элемента отдельно: - Свечение ...Анимация15 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо "привести в движение" 2 небольших баннера размером 220*220 и 300*100. Баннеры в приложении. Под движением подразумеваю просто летящие деньги, допустим, или еще что-то.Завершен13 лет назад
- $50
А именно подогнать по размерам дизайн макета. ссылка на сайт где видно что флеш не вписалась motogalax.ru + дизайн скачать можно тут http://narod.ru/disk/49304556001.1f6a98a8ec5473f507101232b11e9c2b/moto%201.psd.html исходник флеш предоставимЗавершен13 лет назад
- $250
Особенности: *Анимация перелистывания страниц *Главный фрейм содержит 6-10 текстовых ссылок на конечные фреймы. * В конечном фрейме может быть встроено видео, текст, аудио, 20 изображений. Изображения и видео при нажатии увеличиваются. ...Анимация1 заявкаЗакрыт13 лет назад