Анимационный эффект на логотип

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки147 просмотров

Есть логотип на черном фоне, надо сделать на нем анимацию, пример покажу по запросу.

Сделать надо в gif., желательно с прозрачным фоном

Пишите в ICQ 414415415

13 лет назад
perda4ok
Кирилл 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$11
1 день

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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