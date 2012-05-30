Дизайн сайта, верстка, анимация на главной

Сайт занимается изготовлением и установкой лестниц для домов под ключ, нужен с центральной панелью, желательно на джумле 1.7.

По поводу задачи с главной страницей, во первых нужен дизайн, верстка, во вторых как видите во вложении, на сайте будет активный персонаж «Фэб» , фэб сейчас на стадии рисование он будет в джпеге и если нужно может быть еще и в векторе.

Теперь что касается анимации, должны быть ячейки в форме ступеней, текст в них должен быть в хтмл, и показываться постоянно во всех ячейках, на ступенях должен появляться фэб и выполнять какие-то действия .

Если пользователь наводит курсор на ячейку сверху появляется фэб и показывает свою анимацию, если пользователь дальше не наводит на другие ячейки то фэб автоматически через какой-то промежуток времени появляется на ступени ниже и выполняет свою анимацию и так далее, если пользователь не ждет окончания ролика и наводит на любую другую ступень то феб теряется с той ступени где был и появляется на той ступени на которую навел пользователь, дальше если пользователь не наводит на другие ячейки через определенный промежуток времени фэб появляется на ступени ниже. Пользователь в любой момент может вмещаться в поведение фэба если наведет курсор на одну из ячеек, фэб должен появиться на той ступени куда пользователь навел курсор. Самое главное теперь определиться с поведением фэба, как это будет осуществляться и возможно ли это вообще, дизайн главной , верстка и все остальное на данном этапе на втором плане